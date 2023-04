Diedorf

DieZ trauert um sein Gründungsmitglied Dieter Benirschke

Plus Dieter Benirschke war Ideengeber und Motor der Einrichtung DieZ in Diedorf. Nun ist der ehemalige Ingenieur nach schwerer Krankheit gestorben.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Dieter Benirschke, Gründungsmitglied des Begegnungszentrums Diedorf (DieZ) in Diedorf, ist nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben. Sein Tod bedeutet für das DieZ einen großen Verlust. Von 2017 an war Benirschke gleichzeitig hauptamtlich als Tätiger im Auftrag der Marktgemeinde Diedorf sowie als Vorsitzender des DieZ im Einsatz. Er war der Mann der ersten Stunde, der die neu gegründete Begegnungsstätte mit seinem ganz eigenen Humor und seiner unnachahmlichen Ruhe und nicht zuletzt seinem Wissen als ehemaliger Ingenieur der Telekom, in eine gute Zukunft geführt hat.

Als Pionier und Visionär, der immer das große Ganze im Auge hatte, hat er viel bewegt, wobei er seine Person nie in den Mittelpunkt stellte. Besonders am Herzen lag ihm stets das Gemeinwohl, das Zusammenkommen und der gute persönliche Kontakt zu den Menschen, für deren Anliegen er stets ein offenes Ohr hatte. Selbst von Corona ließ er sich nicht ausbremsen und entwickelte in dieser Zeit besondere Hilfsmaßnahmen. So war er bei der von ihm initiierten „Corona Hilfe“ auch erste Anlaufstelle für alle Problemfälle.

