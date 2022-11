Betrüger geben sich in Diedorf und Dinkelscherben als Polizisten aus

Wieder rufen Betrüger bei Bürgern im Augsburger Land an und geben sich als Polizisten aus. Die Masche ist nicht neu.

Betrüger haben sich im Raum Diedorf und Dinkelscherben als Polizisten ausgegeben. Das teilt die echte Polizei mit. Demnach riefen die Betrüger am Freitag zwischen 6 Uhr und 15 Uhr mehrfach bei Anwohnern an und behaupteten, ein Familienmitglied wäre in einen schweren Unfall verwickelt. In der Regel bitten die Betrüger bei dieser Masche dann um eine Kaution. Ob die Betrüger diesmal Erfolg hatten, geht aus dem Bericht der Polizei nicht hervor. (kinp)