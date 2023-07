Fahrräder in Diedorf und Dinkelscherben gestohlen

In den vergangenen Tagen verschwanden mehrere Fahrräder in Diedorf und Dinkelscherben. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei berichtet von Fahrraddiebstählen in Diedorf und Dinkelscherben. Demnach verschwand am Montag in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr ein in der Straße "Bei den Zäunen" abgestelltes Mountainbike der Marke Rockrider in der Farbe Gelb. Ein weiteres Rad wurde in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag am Bahnhof in Dinkelscherben gestohlen, berichtet die Polizei. Dabei handelt es sich um ein schwarz/goldendes Herrenrad der Marke Centurion, Typ City Speed11. Der Zeitwert des Fahrrades wird mit 1450 Euro angegeben. (kinp)