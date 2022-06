Doppelter Auffahrunfall auf der B300 sorgt für 40.000 Euro Sachschaden

Gleich zu einem doppelten Auffahrunfall kommt es auf der B300. Als eine Frau abbremst, bemerkt der Fahrer hinter ihr dies. Die Fahrerin danach jedoch nicht.

Für einen Auffahrunfall mit mehreren Parteien reicht es schon, wenn nur eine Person zu spät reagiert. So ereignete sich am Montagnachmittag auf der B300 auf der Höhe von Lettenbach bei Diedorf gleich ein doppelter Auffahrunfall. Eine 24-Jährige fuhr in ihrem Fiat 500 von Augsburg her kommend in Richtung Diedorf, wie die Polizei mitteilt. Auf Höhe einer Tankstelle musste sie wegen des Verkehrs anhalten.

Zweifacher Totalschaden

Ein 20-Jähriger fuhr in einem Audi A4 hinter der Frau. Er bemerkte das Abbremsen, tat dasselbe und hielt ebenfalls an. Hinter dem Mann wiederum war eine 46-jährige Autofahrerin in einem Renault Clio, welche die Situation zu spät erkannte. Sie fuhr so stark auf den Audi auf, dass dieser direkt in den Fiat 500 der 24-Jährigen geschoben wurde.

Das Resultat der doppelten Auffahrunfalls: Sowohl am Renault als auch am Audi entstand der Polizei zufolge ein Totalschaden. Auch der Fiat wurde am Heck stark beschädigt. Verletzt wurde beim Unfall niemand, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 40.000 Euro. (mom)