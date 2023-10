Duo L'Oro im Eukitea wandert mit Flöte und Harfe durch Jahrhunderte

Zum Kulturprogramm im Diedorfer Kinder- und Jugendtheater Eukitea gehören immer auch Konzerte. Das nächste beitet Kammermusik in ungewöhnlicher Besetzung.

Von den Meistern der Alten Musik bis hin zu raffinierten zeitgenössischen, zum Teil elektronischen Arrangements, präsentiert das Duo L’Oro mit seinem Programm „AGGREGAT“ eine einzigartige Stückauswahl. Für das Kammerkonzert des Duos am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Friederike Merkel (Blockflöten) und Babett Niclas (Harfen) schöpfen die klanglichen Möglichkeiten von Harfe und außergewöhnlichen Blockflöten in ihrer Fülle aus. Mit „AGGREGAT“ versinnbildlicht das Duo L‘ Oro verschiedenste Emotionen des Menschen in einem spannenden Ansatz. Die beiden Musikerinnen Friederike Merkel und Babett Niclas verbindet ein enges musikalisches und auch freundschaftliches Band, welches sie und das Publikum stets als eindringliche kammermusikalische Einheit wahrnehmen.

Das kunstfertige Spiel von Friederike Merkel lebt von seiner Klarheit. Babett Niclas zaubert aus den Saiten ihrer Harfe, ein differenziertes Klanggewebe, zart und majestätisch zugleich. Für das Programm „AGGREGAT“ haben die Musikerinnen Werke von Palestrina, Erik Satie und Arvo Pärt und anderen Komponisten aus verschiedenen Jahrhunderten ausgewählt. Die vorzügliche Akustik des Eukitea-Theaterraums begeistert Musikzierende und Publikum immer wieder aufs Neue.

Und so können Sie Karten gewinnen

Für das Konzert des Duo L'Oro am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Mittwoch, 25. Oktober, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Titl des Programms, welches die beiden Musikerinnen spielen.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 24 Euro, ermäßigt 18 Euro, Schülerinnen und Studierende 14 Euro gibt’s unter tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96. (lig)