Ehrliche Finderin meldet Fund von 50-Euro-Schein in Diedorf

Glück im Unglück hatte ein Mann, der am Donnerstag einen 50-Euro-Schein an einer Tankstelle in Diedorf verlor. Wie die POlizei berichtet, beobachtete eine Angestellte der Tankstelle den Verlust über eine Videokamera. Anstatt den Schein einzustecken, meldete die ehrliche Finderin den Fund bei der Polizei. Über das aufgezeichnete Kennzeichen des Mannes konnte der Autofahrer schnell ausfindig gemacht werden. Wenig später konnte er sein Geld in Empfang nehmen, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)