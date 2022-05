Diedorf

Ein buntes Künstlerfest in Diedorf im Haus der Kulturen

Plus Diedorf feiert in den Mai und trifft sich beim großen Maimarkt wieder. Beim Künstlerfest im Haus der Kulturen geht es etwas ruhiger zu.

Von Jana Tallevi

Die Schiffschaukel, die Germanen mit ihrem Bierzelt, der Flohmarkt vor der Schmuttertalhalle und freilich alle bekannten und auch ein paar neue Stände - alle waren sie wieder da beim Maimarkt in Diedorf. Seit 40 Jahren gibt es in der Marktgemeinde diese Veranstaltung und die vielen Besucher zeigten, wie froh alle waren, sich hier nun wieder treffen zu können. Obwohl bereits viele Diedorfer und Diedorferinnen am Vorabend rund um das Germanenzelt kräftig in den Mai gefeiert hatten, schien kaum jemand müde zu sein. Abseits des Rummels gab es im Haus der Kulturen an diesem Tag noch eine ganz besondere Veranstaltung: ein Künstlerfest mit ganz vielen Höhepunkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

