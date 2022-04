Diedorf

Einbrecher schlagen in einer Kleingartenanlage in Diedorf zu

Eine böse Überraschung hat einen Gartenbesitzer am Donnerstag in Diedorf erwartet. Doch schnell stellte sich heraus, dass der Kleingärtner nicht der einzige Betroffene ist. Der Mann besitzt in der Kleingartenanlage an der Oggenhofstraße in Diedorf einen Container. Als er in seinem Garten nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass dieser Container aufgebrochen wurde. Die Polizei stellte fest, dass noch fünf weitere Gartenhäuser betroffen waren. Einige Gartenbesitzer dürften laut Polizei vermutlich noch gar nichts von den Einbrüchen wissen. Der Täter erbeutete nach bisherigen Erkenntnissen weder Bargeld noch Wertgegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Der Tatzeitraum wird auf Mittwoch, 12 Uhr, bis Donnerstag 11 Uhr eingegrenzt. (thia)

