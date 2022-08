Diedorf

vor 35 Min.

Eine gute Nachricht für das Team vom Umweltzentrum Schmuttertal

Grund zum Jubeln gibt es im Umweltzentrum Schmuttertal: Es ist ab September eine staatlich anerkannte Umweltstation. Das Bild zeigt einen Jungen beim Drachenfest, das am 8. Oktober wieder stattfinden soll.

Plus Das Umweltzentrum Schmuttertal ist künftig eine staatliche anerkannte Umweltstation. Das hat Auswirkungen für die Arbeit vor Ort und auch die Teilnehmer bei den Veranstaltungen.

Von Regine Kahl

Die Leiterin des Umweltzentrums Schmuttertal, Anna Röder, hört diese Nachricht mit Freude: Die Einrichtung in der alten Mühle ist künftig eine staatlich anerkannte Umweltstation, so wie es auch in Augsburg schon eine gibt. Die Diedorfer haben den Antrag für die staatliche Anerkennung gestellt und erhoffen sich einen leichteren Zugang zu Fördergeldern für den allgemeinen Betrieb und Projekte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen