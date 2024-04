Diedorf

05:30 Uhr

Eine Liste mit Projekten, die sich Diedorf nicht alle leisten kann

Plus Mit einer Zweidrittelmehrheit beschließt der Marktgemeinderat Diedorf den Haushalt 2024. Der Finanzplan bis 2027 wird aber kaum umsetzbar sein. Er ist zu teuer.

Von Jana Tallevi

Die Marktgemeinde Diedorf hat einen beschlossenen Haushalt mit einem Volumen von 32,2 Millionen Euro für das Jahr 2024 samt zugehörigem Finanzplan für die Jahre bis 2027. Während sich im vergangenen Jahr eine neue Einigkeit bei der Abstimmung zum Haushalt abzeichnete, ist es in diesem Jahr damit schon wieder vorbei. Quer durch die Fraktionen reichten Zustimmung und Ablehnung des Zahlenwerks, das in seiner jetzigen Form mit einer Verschuldung der Gemeinde Diedorf Ende 2027 in Höhe von 23,3 Millionen Euro gipfelt. Am Ende wurde der Haushalt mit 14 zu 6 Gegenstimmen angenommen.

Dass es so jedoch nicht kommen kann, wie aktuell noch im Finanzplan aufgezeigt, war im Grunde jedem auf der Sitzung des Gemeinderats klar. Dort sind jene Projekte und Kosten festgehalten, die eine Kommune in den drei folgenden Jahren plant. Wie Gemeinderat Sören Dreßler, Fraktionsvorsitzender der Bürgerunion sagte, sollte der Finanzplan seiner Bestimmung nach nicht all jene Projekte enthalten, die wünschenswert seien, sondern so gestaltet sein, dass er auch realistisch ist. Nun sei jedoch das Gegenteil der Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen