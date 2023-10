Eingeklemmt: Feuerwehr rettet Neunjährigen in Diedorf

Auf einem Spielplatz in Diedorf gerät ein Kind in eine missliche Lage. Die Feuerwehr muss anrücken, um den Bub zu befreien.

Ein Neunjähriger musste am Sonntag von der Feuerwehr gerettet werden. Das berichtet die Polizei. Demnach war der Junge Am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf dem Spielplatz an der Bernaticer Straße. Das Kind hatte sich dort mit seinem Knie in einem Absperrgitter eingeklemmt und konnte sich Lage nicht mehr befreien, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr aus Diedorf spreizte das Gitter auf, um den Bub zu befreien.

Dieser wurde im Anschluss vorsorglich in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht, aus der er aber kurze Zeit später wieder entlassen wurde. Er wurde nur leicht verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)