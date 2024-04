Engstelle in beim Bürgerbüro: 21-Jähriger beschädigt sein Auto

Weil er einer Autofahrerin ausweichen wollte, ist ein Autofahrer mit seinem Wagen an den Randstein geraten. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Von einem Vorfall an einer Engstelle in der Wellenburger Straße in Diedorf berichtet die Polizei Zusmarshausen. Bereits am Donnerstag gegen 12 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem weißen Auto der Marke Hyundai auf der Wellenburger Straße in Diedorf in Richtung Hauptstraße. Im Kurvenbereich, auf Höhe des Bürgerbüros des Markts Diedorf, kam ihm eine Frau mit ihrem Auto, vermutlich ein blauer VW Touran, entgegen. Diese fuhr zu weit links, sodass der 21-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam der 21-Jährige mit der rechten, hinteren Felge an den Randstein, wodurch diese beschädigt wurde. An der Alufelge entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Bei dem Ausweichmanöver verletzte sich der 21-Jährige leicht an einem Finger. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/18900, melden. (jah)

