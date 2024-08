Entspannen und sich selbst erfahren

Im Herbst beginnt im Theater Eukitea in Diedorf eine neue Saison. Im Programm sind zahlreiche Workshops und Kurse in den Bereichen Theater, Tanz, Yoga, und Selbsterfahrung, die sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene richten.

Theater für Groß und Klein

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren gibt es ab Oktober einen wöchentlichen Theaterworkshop im Kids-Club. Gemeinsam schlüpfen die Kinder in unterschiedlicheste Rollen und erfinden Theatergeschichten. Gefragt sind Fantasie, Rhythmus und Bewegungsfreude. Der Workshop startet am Dienstag, 10. Oktober.

Jugendliche von 13 bis 18 Jahren können im Jugend-Club die Magie des Theaters hautnah erleben. Die Teilnehmenden schauen dabei hinter die Kulissen, lernen die Schauspielerinnen und Schauspieler kennen und können ihre eigenen kreativen Fähigkeiten entfalten und mit Theatermitteln erforschen, was in ihnen steckt. Kursbeginn ist am Dienstag, 1. Oktober.

„Everybody Dance Now“ heißt es beim Tanztheater-Workshop für Erwachsene. Erfahren werden soll, dass Bewegung lustvoll sein und große Freude bereiten kann. Sarah Hieber begleitet die Gruppe, das eigene Bewegungs-Repertoire auszuprobieren, zu erweitern und auf der Bühne szenisch zu gestalten – mit Elementen aus dem Community Dance, der Theaterimprovisation und dem kreativen zeitgenössischem Tanz. Der Kurs ist offen für alle und beginnt am Dienstag, 1. Oktober.

Gemeinsam Theater erleben können Menschen mit und ohne Behinderung im inklusiven Theaterprojekt. Zusammen ergründet werden verschiedene Theatertechniken. Unter der Leitung des Theaterpädagogen, Regisseurs und Schauspielers Giorgio Buraggi wird ein Theaterstück erarbeitet. Der Kurs startet am Montag, 7. Oktober.

Mediation und Atemübungen

In „Yoga & Meditation“ bietet Heidrun Eckl den Teilnehmenden einen Raum, tiefer in die geheimnisvollen und stillen Räume des Selbst einzutauchen. Ziel ist es, am Ende jeder Mediation, wieder bei sich anzukommen und das „Bliss“ (Glückseligkeit, Wonne, Seligkeit) zu erleben. Start ist am Samstag, 21. September.

Der Kurs „Atem, Laut und Wort“ will wertvolle Stunden schaffen, in denen man dem Schwingen und Wehen des Atems nachlauschen kann. „Es ist dieser Atem, der unsere intensivste und direkteste Verbindung zu unserem geistigen Sein darstellt“, erläutert Heidrun Eckl, die den Kurs leitet. Kursbeginn ist am Donnerstag, 7. November.

Haltung in Konflikten

Seminar „Haltung in Konflikten“ richtet sich an pädagogische Fachkräfte und widmet sich dem Umgang mit Konflikten bei Kindern und Jugendlichen. In diesem Seminar lernen die Teilnehmenden die Sprache ihres Körpers besser verstehen und üben das bewusste Einsetzen von Körperstatus mit theaterpädagogischen Mitteln ein. Sie erhalten methodische Grundlagen für mehr Leichtigkeit in Konflikten. Das Seminar findet an drei Tagen statt, von Mittwoch, 13. November, bis Freitag, 15. November.

Mehr Informationen, das gesamte Kursprogramm, Kontaktdaten, Anmeldemöglichkeiten und mehr finden Interessierte unter www.eukitea.de im Internet. (AZ)