Erwachen mit Schockerlebnis bei Aufführung des Schmuttertal-Gymnasiums

Das Oberstufentheater des Diedorfer Schmuttertal-Gymnasiums führt Frank Wedekinds "Frühlings Erwachen" auf. Für das Publikum wird es dabei emotional.

Auf eine emotionale Reise hat das Oberstufentheater des Schmuttertal-Gymnasiums die Besucher und Besucherinnen der Premierenaufführung von Frank Wedekinds "Frühlings Erwachen" mitgenommen. Das Stück wird als kreative Mischung aus multimedialen Elementen wie Filmszenen und Gesangseinlagen präsentiert. Das Publikum war begeistert, es gibt noch zwei weitere Aufführungen.

Obwohl schon vor gut 130 Jahren erschienen, behandelt das Stück Themen, die für Jugendliche auch heute von ebenso großem Interesse sind wie damals. Es geht um Sexualität und die Herausforderungen der Pubertät. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Jugendlichen, die mit ihrer neu erwachten sexuellen Neugier und den damit verbundenen psychischen Instabilitäten sowie der Intoleranz der Erwachsenen konfrontiert werden. Auch wenn das restriktive Erziehungssystem des wilhelminischen Deutschlands, das von Wedekind kritisiert wurde, in dieser Form nicht mehr existiert, ist das Stück immer noch äußerst aktuell - nicht zuletzt aufgrund der teilweise modernisierten Inszenierung.

Moderne Inszenierung begeisterte das Publikum in Diedorf

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Oberstufentheaters verkörperten ihre Rollen mit großer Leidenschaft und Intensität, brachten die emotionalen Höhen und Tiefen der Charaktere auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck und ließen das Publikum an deren inneren Kämpfen teilhaben. Das Ensemble unter der Leitung von Klaus Drechsel erntete begeisterte Reaktionen vom Publikum.

Weitere Aufführungen finden am Mittwoch, 28. Juni, sowie am Montag, 3. Juli, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Schmuttertal-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch