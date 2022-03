Diedorf

12:00 Uhr

Etwa 50 Geflüchtete leben bereits in Diedorf

Gerade am Münchner Hauptbahnhof kommen im Moment viele vor dem Krieg geflohene Menschen aus der Ukraine an. Auch in Diedorf sind es bereits rund 50 Personen.

Plus Die meisten sind privat untergekommen. Doch auch die Gemeinde stellt Wohnraum zur Verfügung. Was auch bei privater Aufnahme zu beachten ist.

Von Jana Tallevi

Etwa 50 geflüchtete Menschen, darunter 23 Kinder, sind bereits in Diedorf an- und untergekommen, hat Bürgermeister Peter Högg jetzt auf der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet. Allerdings: Diese Personen sind bislang weder bei der offiziell zuständigen Stelle, dem Ankerzentrum in Augsburg-Lechhausen, angemeldet worden, noch wurden sie durch die Regierung von Schwaben dem Landkreis und damit der Gemeinde zugewiesen. Das macht den Überblick und auch die Planung für die Ämter schwierig. Der Bürgermeister hat deshalb eine Bitte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen