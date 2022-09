Diedorf

06:25 Uhr

Eukitea bringt Weltmusik und Weihnachtsmärchen nach Diedorf

Plus Im September vor 15 Jahren öffnete das Theaterhaus Eukitea in Diedorf seine Pforten. Die neue Spielzeit bringt viel Neues, aber auch eine Wiederholung.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Seit 15 Jahren hat das Theaterensemble Eukitea sein eigenes Domizil an der Lindenstraße in Diedorf. Bei der Vorstellung der neuen Spielzeit, welche mit einem ungewöhnlichen Konzert beginnt, zog Theaterleiter und Regisseur Stephan Eckl zunächst eine Bilanz. So fiel diese aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

