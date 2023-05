Eukitea findet zur "Maienwonne" einen Clownsbaum

Die Menschen zieht es im Frühling wieder ins Freie. Das Diedorfer Theater Eukitea eröffnet die Open-Air-Saison mit seiner Maienwonne. Das ist dabei geboten.

Sie liegt in einer Waldlichtung und bietet einen Panoramablick auf das Anhauser Tal: Mit dem Frühlingsfest "Maienwonne" eröffnet das Diedorfer Theaterensemble Eukitea auf der Waldbühne Anhausen die Open-Air-Saison im Augsburger Land. Zweimal gibt es dabei einen Erlebnispfad, ein Waldcafé und ein Theaterstück für Menschen ab vier Jahren.

Maienwonne und Frühlingsjubel – was könnte es Schöneres geben auf dieser Welt als bunte Wiesen und blühende Obstbäume, fröhliches Vogelgezwitscher und Bienensummen … und erst der Duft nach Sommer! Im Zentrum der Maienwonne steht am Donnerstag und Sonntag, 18. und 21. Mai, jeweils ab 16 Uhr das Theaterstück "Der Clownsbaum … oder was passiert, wenn ein quietschvergnügter Stadtclown einen verträumten Waldbaum trifft?" mit den Darstellerinnen Simone Paffrath und Josephine Volk.

Eukiteas Clown findet auf der Waldbühne Anhausen seinen Baum

Der Waldbaum ist glücklich. Sanft wiegen seine Blätter im Wind. Ein junges Vogelpärchen baut ein Nest in seinen Ästen, Schmetterlinge und Bienen gaukeln vorüber. Doch was ist das plötzlich für ein Lärm? Der Stadtclown hat gehörig die Nase voll. Was ist das nur für ein Lärm und ein Gestank in seiner Stadt? Er macht sich auf, läuft und läuft bis ans Ende der Stadt, wo der große, grüne, duftende Wald beginnt. Das Theaterstück ist eine Entdeckungsreise für die Lebendigkeit und den Schutz einer blühend schönen Erde.

Bereits ab 14 Uhr sind zusätzlich das Theatercafé Waldesduft und der Erlebnispfad Wiesenwunder geöffnet. Vor der Waldbühne warten vergnügliche Aktivitäten mit Heidrun Eckl, Cristiana Vindice und Simeon Hofmann, wie Samenbomben "batzeln", geheimnisvolle Ast-Wurzel-Skulpturen erschaffen oder Waldiges erfühlen. Im Café Waldesduft stillen liebevoll kreierte Naturköstlichkeiten Hunger und Durst. Bei ungünstiger Witterung finden die Vorstellungen im Theaterhaus statt.

Karten kosten 17 Euro/ermäßigt 15 Euro sowie Kinder acht Euro. Das Theater Eukitea nimmt Ticket-reservierungen per E-Mail mailto: tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96 entgegen sowie im Online-Ticketshop unter http://www.eukitea.de. Die Adresse für das Navigationsgerät ist Leitershofer Straße/Ecke Geisberg, 86420 Diedorf/Anhausen. Besuchende sollten 15 Minuten Gehzeit für den Weg vom Parkplatz bis zur Waldbühne einplanen.

