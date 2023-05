Fahrraddieb schlägt erneut am Bahnhof in Diedorf zu

Ein schwarzes Kalkhoff-Tourenrad wird am Bahnhof in Diedorf gestohlen. Passiert ist die Tat bereits Anfang Mai.

Ein Fahrraddieb hat erneut in Diedorf sein Unwesen getrieben. Wieder einmal war der Tatort am Bahnhof in Diedorf. Passiert ist der Diebstahl laut Polizei bereits in der ersten Maiwoche. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Dieb im Zeitraum zwischen Dienstag und Sonntag, 2. und 7. Mai, aus dem Fahrradständer ein schwarzes Kalkhoff-Tourenrad entwendet. Das Rad hat laut Polizei einen Zeitwert von etwa 420 Euro. (thia)