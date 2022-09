"Fehlplanung" und "Unding": Kosten für Mehrzweckhalle explodieren

Plus Die Anhauser Mehrzweckhalle ist fast fertig. Der Bau entwickelte sich zu einer teuren Angelegenheit. Diedorfer Räte sind sauer, Planer weisen die Schuld von sich.

Die Mehrzweckhalle mit Hort und Kinderbetreuung im Diedorfer Ortsteil Anhausen ist fast fertig. Das Projekt zieht sich seit über vier Jahren hin. Dem Marktgemeinderat wurden nun die Kosten für Sanierung und Neubau vorgestellt. Und die zeigen: Sie sind in fast allen Bereichen explodiert, insgesamt um über 54 Prozent. Das sorgt bei den Marktgemeinderäten für spürbare Entrüstung. Die Planer weisen die Schuld von sich.