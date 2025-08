Feier zum 25. Bestehen der Tanzabteilung des TSV Diedorf

Die Tanzabteilung des TSV Diedorf hat in diesem Jahr mit zwei ausverkauften Shows ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Über 460 begeisterte Besucher strömten in die Schmuttertalhalle, um die beeindruckenden Darbietungen von mehr als 120 Tänzerinnen und Tänzern zu erleben, die in 25 mitreißenden Beiträgen ihr Können zeigten. Von kraftvollem Jazz Dance über gefühlvollen Lyrical bis zu mitreißendem Modern Dance und Acrobatic Dance – die Vielfalt der Beiträge spiegelte nicht nur das Können, sondern auch die Leidenschaft der Abteilung wider.

Abschied von zwei langjährigen Tänzerinnen

Die Veranstaltung war auch Anlass für zahlreiche Ehrungen: Langjährige Mitglieder, Förderer der Abteilung und die Vorstandschaft des TSV wurden feierlich gewürdigt. Besonders emotional wurde es beim tränenreichen Abschied von zwei langjährigen Tänzerinnen: Celina Sparig und Sarah Wetzel. Sie gehen unter anderem für ihre Ausbildung ins Ausland. Mit bewegenden Worten und viel Applaus wurden auch Alina Elze, Franziska Morgott und Teresa Kaufer geehrt, die seit den Anfängen der Abteilung aktiv dabei sind und diese maßgeblich geprägt haben.

Beeindruckende Titel auf Bundesebene

Die Erfolgsgeschichte der Tanzabteilung begann mit Stefanie Mögele, die ihre ersten Erfahrungen in der Faschingsgarde Perlachia sammelte. In den vergangenen 25 Jahren konnten die Tänzerinnen und Tänzer beeindruckende Titel erringen, insgesamt zehn Mal den Titel des Deutschen Meisters. Vier Mal glänzten sie als Deutscher Vizemeister. Auch international haben sie ihre Klasse unter Beweis gestellt: Mit dem Titel des Europameisters sowie einer weiteren Platzierung als Europavizemeister zeigte sich Diedorf auf der großen Bühne. Besonders stolz ist die Abteilung auf ihre Erfolge bei Weltmeisterschaften – mit sechs Vizeweltmeistertiteln und sogar, aktuell aus diesem Jahr, dem Weltmeistertitel einmal an der Spitze des globalen Wettbewerbs.

