Feuerwehrhaus sorgt für Zoff bei der Haushaltsabstimmung in Diedorf

In den nächsten Jahren ist ein neues Feuerwehrhaus in Diedorf nicht mehr im Haushalt eingeplant. Das sorgte nun für Ärger im Gemeinderat.

Von Jana Tallevi

Der Bau des neuen Trinkwasserbrunnens im Wald bei Lettenbach, ein Anbau an die Schule mit mindestens vier Klassenzimmern und zusätzlicher Platz für die Kinderbetreuung - das sind die größten Projekte der Marktgemeinde Diedorf für 2022 und die nächsten Jahre, die sich jetzt auch im Haushalt und dem Finanzplan bis 2025 wiederfinden. Geschoben wird hingegen ein neues Feuerwehrhaus, noch offen ist der Zeitplan für das Baugebiet an der Lindenstraße. Doch die Fakten des Zahlenwerks traten am Ende in den Hintergrund, als es zu einem emotionalen Ausbruch eines Mitglieds des Gemeinderats kam.

