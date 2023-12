Weihnachts-Truck tourt durch die Stauden mit wichtiger Botschaft

Zum vierten Mal organisierte Pfarrer Alan Büching mit einem Team aus Ehrenamtlichen einen Weihnachts-Truck. Stationen waren Diedorf, Fischach und Gessertshausen.

Knapp 40 Ehrenamtliche der evangelischen Kirchengemeinde Diedorf machten es möglich, dass dieses Jahr zum vierten Mal der Weihnachts-Truck durch die Stauden fuhr. An Heiligabend machte er Station am Parkplatz der Schwarzachhalle Gessertshausen, danach in Fischach am Marktplatz und zum Schluss auf dem Pausenhof vor der Grund- und Mittelschule Diedorf. Dort, in Diedorf, kamen die meisten Gottesdienstbesucher, wenn auch dem schlechten und windigen Wetter geschuldet deutlich weniger, als in den vergangenen Jahren. Dafür war Gessertshausen und Fischach dieses Jahr sehr gut besucht. Die Menschen freuten sich, dass die Kirche mit der Weihnachtsbotschaft zu ihnen kam.

Am Tag zuvor, am Samstag, wurde der Lastwagen dekoriert und geschmückt. Ebenso die Piaggo Ape, die den Lastwagen mit einem Christbaum auf der Ladefläche begleitet. Ton- und Lichttechnik wurden eingebaut. Eine Generalprobe mit dem Anspiel, der Musik und der Moderation fand statt, damit geprüft werden konnte, ob alles klappt. Viele Stunden haben die Mitarbeitenden investiert. Am Heiligabend machten sich die Mitarbeitenden auf den Weg. Ordner, Schauspieler, Musikerin, Moderatorin, Pfarrer, Techniker und viele Helfer mehr. Währenddessen engagierten sich ungefähr 50 andere Helfer in der Immanuelkirche, damit allen besuchenden Familien dort ein wunderbares musikalisches Weihnachtsspiel geboten wurde.

Die Figur Joseph stand im Mittelpunkt des Anspiels

Beim Weihnachts-Truck stand dieses Jahr Joseph im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Ein Anspiel eines Kneipenbesuchs, in dem Joseph zwei Freunden sein Leid klagt leitet das Thema ein, auf das Pfarrer Alan Büching seine Weihnachtspredigt aufbaute: Joseph – eigentlich eine Randfigur, von dem man fast nichts weiß. Ohne ihn würden wir nicht Weihnachten feiern. Die für ihn unerklärliche Schwangerschaft seiner Verlobten Maria hat ihn nicht abbringen lassen, zu Maria zu stehen, obwohl er mit dem Gedanken gespielt hat sie nach den Gesetzen der damaligen Kultur zu entlassen. Er hat das Kind angenommen, obwohl es erst einmal ihm fremd erschien. Die politische Obrigkeit in der Person des Königs Herodes ließ alle kleinen Kinder ermorden. Joseph konnte geistesgegenwärtig das Kind und seine Familie durch eine Flucht retten. Das macht nach Ansicht von Pfarrer Büching Joseph zu einem kleinen Helden und könnte auch für uns ein Vorbild sein: Auch wenn man nicht im Mittelpunkt stehe, könne man Großes bewirken, wenn man bereit dazu sei.

Wer den Weihnachts-Truck versäumt hat, kann auf YouTube den etwa 30-minütigen Gottesdienst anschauen: