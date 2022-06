Frau fährt auf stehenden Anhänger auf

Eine Autofahrerin übersieht, dass der Verkehr vor ihr steht. Sie fährt auf den Anhänger eines Autos auf.

Sie hatte laut Polizei nicht auf einen verkehrsbedingt stehenden Wagen mit Anhänger geachtet: Am Freitag, 24. Juni, gegen 17.30 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Auto auf der B300 im Ortsbereich Diedorf in Richtung Augsburg. Auf Höhe der Einmündung Gessertshauser Straße übersah sie, dass vor ihr an der Ampel der Verkehr ruhte. Sie fuhr auf den Anhänger des Wagens eines 49-jährigen Mannes auf. Hierbei wurde die Front des Autos der Frau stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Aufprall selbst prellte sich dabei die 26-Jährige ihr rechtes Handgelenk. Der Gesamtsachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. (jah)

