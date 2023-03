Diedorf

vor 36 Min.

Vorträge und Workshops: Frauen zeigen ihre Kreativität

Viel los war an den rund 60 Ständen der Ausstellerinnen zum Internationalen Frauentag in Diedorf.

Plus Zum ersten Mal gab es in Diedorf zum Internationalen Frauentag eine große Veranstaltung mit rund 60 Ausstellerinnen, Vorträgen und Workshops. So kam das Programm an.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

Mut zu Neuem hat die Marktgemeinde Diedorf mit der Organisation einer großen Schau mit Ausstellerinnen, Workshops und Vorträgen zum Internationalen Frauentag bewiesen – und mit der erstmaligen Ausrichtung dieser besonderen Veranstaltung direkt ins Schwarze getroffen. Diedorf hatte den Weltfrauentag genutzt, um mit einer besonderen Aktion auf die Frauenrolle und den Stand der Frau in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Das Konzept hat funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen