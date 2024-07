Gelöste Radkappe prallt in den Gegenverkehr

Eine Radkappe hat am Donnerstag in Diedorf zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, löste sich die Kappe gegen zwölf Uhr von einem unbekannten Fahrzeug. Von dort prallte sie in den Gegenverkehr und beschädigte die Front eines entgegenkommenden Autos. Aufgrund des Vorfalls ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 08291 18900 bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. (jlü)

