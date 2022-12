Gemeinderat gibt Planungsempfehlung für Feuerwehrhaus

Plus Seit Jahren ist klar: Die Feuerwehr braucht mehr Platz. Doch das wird teuer. Nun gibt es einen Vorschlag, der weiter ausgearbeitet werden soll.

Der Gemeinderat Diedorf hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Planungsempfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr für einen Anbau ans Feuerwehrhaus in der Lindenstraße zu bestätigen. Architekt Wolfang Obel aus Donauwörth wird nun an der Eingabeplanung weiterarbeiten, um einen genehmigungsfähigen Bauantrag auszuarbeiten. Über die Finanzierung soll im Januar im Finanzausschuss gesprochen werden, schlug Bürgermeister Peter Högg vor.