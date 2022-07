Borscheid + Wenig meldet Insolvenz an: Das sind die Hintergründe der Schieflage

Plus Der Automobilzulieferer aus Diedorf steckt in der Krise. Durch ein Insolvenzverfahren soll der Betrieb gerettet werden. Wie die IHK die Lage bewertet.

Der Automobilzulieferer Borscheid + Wenig meldet Insolvenz an. Gründe dafür sind nach Angaben des Unternehmens unter anderem Lieferengpässe, die Pandemie und gestiegene Energiepreise. Mit der Insolvenz soll das in Schieflage geratene Familienunternehmen gerettet werden, teilt die Geschäftsführung mit. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien noch bis Ende September gesichert. Die Produktion läuft normal weiter.