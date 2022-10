Diedorf/Gersthofen

vor 48 Min.

Gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort im Augsburger Land

Plus Vor Kurzem meldete Borscheid + Wenig aus Diedorf Insolvenz an. Nun gibt es gute Nachrichten. Der Lastwagen-Hersteller Quantron aus Gersthofen meldet einen großen Erfolg.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Mitten in der beginnenden Wirtschaftskrise, in der eine Rezession schon fast Realität ist, gibt es gleich zwei gute Nachrichten für die regionale Wirtschaft im Augsburger Land: Die rund 300 Arbeitsplätze sowie die Produktion beim Automobilzulieferer Borscheid + Wenig in Diedorf sind vorerst gesichert, obwohl das Unternehmen nun ein reguläres Insolvenzverfahren durchläuft, wie Insolvenzverwalter Joachim Exner aus der Kanzlei Dr. Beck und Partner mitteilt. "Die Auftragslage bei Borscheid + Wenig ist unverändert gut, kein Kunde hat seine Aufträge storniert", so Joachim Exner jetzt bei einem Besuch in Diedorf. Von einer guten Auftragslage kann auch ein weiteres Unternehmen aus der Mobilitätsbranche berichten: Der Hersteller von wasserstoffbetriebenen Lastwagen, Quantron aus Gersthofen, hat einen Großauftrag mit einem US-amerikanischen Unternehmen abgeschlossen. Es geht um die Auslieferung von 500 Brennstoffzellen-Lastwagen.

