Diedorf/Gessertshausen

vor 37 Min.

B300-Baustelle bei Diedorf: So sollen Irrfahrten verhindert werden

Ein neues Hinweisschild an der Abzweigung nach Anhausen soll verhindern, dass Auto- und Lastwagenfahrer in dem Diedorfer Ortsteil "stranden".

Plus Mangelnde Beschilderung, lange Wartezeiten an einer provisorischen Ampel, unzuverlässige Navis: Jetzt wird nachgebessert an der B300-Baustelle zwischen Diedorf und Gessertshausen.

Von Moritz Maier

Etwa eine Woche nach Beginn der Bauarbeiten an der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen offenbaren sich einige Probleme im Verkehr. Bei der Polizei gehen nach wie vor etliche Beschwerden ein. Doch an manchen Schwachstellen wurde bereits nachgebessert. Besonders die Irrfahrten durch umliegende Ortschaften sollen so verhindert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen