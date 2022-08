Diedorf/Gessertshausen

vor 37 Min.

B300: Wenn der Traum von einer Umgehung für kurze Zeit wahr wird

Plus Durch die B300-Baustelle haben Gessertshauser eine vorübergehende Umgehung. In Diedorf staut sich trotzdem der Verkehr. Das Thema Umfahrung rückt wieder in den Fokus.

Von Moritz Maier

Für Regina Brückner ist die Ruhe vor ihrem Haus etwas ganz Neues. "Das ist total ungewohnt für mich." Brückner lebt seit über 60 Jahren direkt an der viel befahrenen Gessertshauser Hauptstraße. Normalerweise fahren vor ihrem Garten täglich bis zu 20.000 Autos und Lkw vorbei. Durch die Baustelle an der B300 ist es noch ein Bruchteil davon. Dass nun viel weniger Lärm zu hören ist, empfindet Regina Brückner als große Entlastung. "Nun kann ich endlich mal die Balkontür offen lassen oder entspannt im Garten sitzen", sagt sie. Die gesperrte B300 sorgt für viel Gesprächsstoff in Gessertshausen und Diedorf. Bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern gerät die Debatte um eine Ortsumfahrung wieder in den Fokus.

