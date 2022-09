Bauarbeiten auf der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen beendet

Seit dem Wochenende kann der Verkehr wieder zwischen Diedorf und Gessertshausen fließen. An einem Tag wird es jedoch erneut Beeinträchtigungen geben.

Der Verkehr auf der B300 fließt wieder. Am Wochenende konnte die Umleitung aufgrund der Bauarbeiten zwischen Diedorf und Gessertshausen aufgehoben werden. Wegen der dringend erforderlichen Erneuerung der Fahrbahn war die Strecke seit dem 16. August in beide Richtungen gesperrt. "Es wird allerdings noch an einem Tag in dieser Woche für einige Stunden Behinderungen geben", sagt Bauleiterin Olga Hulm vom Staatlichen Bauamt.

10 Bilder So wird die B300 zwischen Gessertshausen und Diedorf saniert Foto: Marcus Merk

Grund für die erneuten Beeinträchtigungen sind Asphaltierungsarbeiten auf dem Parkplatz etwa auf Mitte der Strecke zwischen Diedorf und Gessertshausen. "Wir werden daher tagsüber an den Ein- und Ausfahrten eine Ampel aufstellen müssen", sagt Hulm. Der genaue Tag stehe noch nicht fest, soll aber auf alle Fälle noch in dieser Woche sein. Das Bauamt geht davon aus, dass die Arbeiten in der Zeit von 9 bis 15 Uhr erledigt sein werden.

Die Sperrung der B300 hatte zu einigen Problemen aufgrund des Schleichverkehrs geführt. Immer wieder verirrten sich vor allem Lastwagen an der Einbiegung nach Anhausen oder schlängelten sich über Hausen und Willishausen, statt der offiziellen Umleitung über Biburg und Rommelsried zu folgen. Die neue Asphaltdecke soll nach Auskunft des Bauamts mindestens 15 Jahre halten, die alte Fahrbahn hatte sogar 28 Jahre geschafft. (thia)

