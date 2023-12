Nötigung auf der B300: Die Polizei sucht nach einem Drängler

Immer wieder provoziert ein Autofahrer einen anderen auf der B300 bei Diedorf. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Nötigung im Straßenverkehr. Demnach wollte bereits am vergangenen Mittwoch der Fahrer eines VW ID4 auf der B300 zwischen Gessertshausen und Diedorf einen seinem VW Golf überholen. Der unbekannte Fahrer des Golfs ließ das laut Polizei aber nicht zu. Am Ende des Überholvorgangs gab er Gas, sodass der Fahrer des ID4 wieder einscheren musste.

Später wollte der Fahrer des ID4 dann nach links in Richtung Fischach abbiegen und ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein. Der Fahrer des Golfs ordnete sich zunächst auf der anderen Fahrspur ein, zwängte sich dann aber während des Abbiegevorgangs vor den ID4, sodass dieser stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf in Richtung Margertshausen provozierte dann der Fahrer des Golfs immer wieder Überholversuche des ID4, welche aber erfolglos waren, da er anschließend immer wieder stark beschleunigte. Später fuhr er dann mit ca. 30 Kilometern pro Stunde in Schlangenlinien, sodass der ID4-Fahrer nicht überholen konnte und gezwungen wurde hinter ihm zu fahren, berichtet die Polizei.

Zum VW Golf ist bekannt, dass dieser schwarz lackiert war und ein Wolfsburger Kennzeichen hatte. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (kinp)