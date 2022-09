Diedorf/Gessertshausen

vor 47 Min.

Fünf Fußgänger verletzen sich an Stolperfallen nicht nur in Diedorf schwer

Plus Die Kritik an Glasfaser Deutschland wegen der hohen Fräskanten an den aufgerissenen Bürgersteigen wird schärfer. In Diedorf und Gessertshausen wollen Betroffene nun klagen.

Von Matthias Schalla

Der Ärger über die aufgerissenen Bürgersteige reißt nicht ab. Wie berichtet haben sich vor Kurzem Anwohner der Pestalozzistraße in Diedorf an unsere Zeitung gewandt, da im Zuge des Glasfaserausbaus die Gehwege bereits vor Wochen zu Stolperfallen wurden. Ähnlich ist die Situation in Gessertshausen. Mittlerweile sind bereits fünf Personen an den Fräskanten gestürzt und haben sich teilweise schwere Verletzungen zugezogen. In der Kritik steht dabei die Deutsche Glasfaser. Denn: Unfälle durch nicht asphaltierte und wiederhergestellte Gehwege gibt es bundesweit immer wieder.

