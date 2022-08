Gesperrte B300: Anwohner an der Umleitung schlafen mit Ohrstöpsel

Plus Die Umleitung von täglich 25.000 Autos und Lkw macht den Anwohnern der betroffenen Gemeinden zu schaffen. Manche fragen sich: Braucht es die B300-Baustelle überhaupt?

In Deubach, Biburg oder Willishausen ist die Stimmung angespannt. Grund dafür ist die Sperrung der B300. Durch die drei kleinen Orte läuft ein Großteil des umgeleiteten Verkehrs, auch der Schwerlastverkehr. Und dieser bringt mehrere Probleme mit sich. Hoffnungsvoll stimmt viele Anwohnerinnen und Anwohner die Aussicht auf Besserung. Trotzdem fragt sich mancher, ob die Baustelle zwischen Diedorf und Gessertshausen überhaupt nötig ist.