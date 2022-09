Weitere Fahrraddiebstähle in Diedorf und Gessertshausen

Erneut werden in Diedorf und Gessertshausen Fahrräder gestohlen. Die beiden Mountainbikes und das Damen-Trekkingrad waren versperrt.

Erneut haben Fahrraddiebe zugeschlagen. Tatorte waren dieses Mal in Diedorf und Gessertshausen.

Am Fahrradständer des Gymnasiums Diedorf wurden am Mittwoch im Zeitraum zwischen 16 Uhr und Mitternacht zwei versperrte Fahrräder entwendet. Bei dem einen handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Giant in Schwarz-Rot-Blau mit einem Wert von 500 Euro. Das zweite Rad ist ebenfalls ein Mountainbike, Marke Ghost, in Schwarz und ebenfalls 500 Euro wert.

Der dritte Diebstahl passierte laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag am Bahnhofsplatz in Gessertshausen. Das Trecking-Damenrad der Marke Trapez in den Farben Schwarz-Orange-Blau hat einen Wert von 400 Euro. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)