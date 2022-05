Gewinnspiel: Dreimal zwei Karten für Eukitea-Ensemble auf der Waldbühne

Der Frühling ist da: Zeit für eine "Maienwonne" des Diedorfer Eukitea-Theaterensembles. Wir verlosen Karten für die Freilichtbühne Anhausen.

Maienwonne und Frühlingsjubel - im Mai erwacht die Natur nach der Winterzeit wieder zu neuem üppigem Leben. In die Natur, auf die Waldbühne bei Anhausen führt das Eukitea Maien-Wonnen Open Air. Gezeigt wird eine grünlich überarbeitete Version des Theaterstücks "Bär Ohne Arm und die 7 Müllzwerge". Dazu gibt's allerlei Speisen und Getränke im Café Waldesduft. Für die Veranstaltung am Donnerstag, 26. Mai, ab 16 Uhr verlosen wir dreimal jeweils zwei Karten.

Der Frühsommer-Nachmittag für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie plädiert dafür, sorgsam mit der Schöpfung umzugehen. Eines Morgens ist der Märchenwald voller Müll. Lisa und ihr Freund und Begleiter Bär Ohne Arm machen sich auf den Weg, um herauszufinden, wo der Abfall herkommt und wie sie den geliebten Wald retten können. Auf ihrem Weg gelangen sie zu den sieben Müllzwergen hinter den sieben Müllbergen. Diese haben einige Ideen. Und was es mit der Pechmarie, Rapunzel und dem lauten Wolfsgeheul auf sich hat, ist Teil eines großen Abenteuers.

Eukitea veranstaltet zwei Vorstellungen auf der Waldbühne Anhausen

"Bär Ohne Arm und die 7 Müllzwerge" ist auf der Waldbühne Anhausen am Donnerstag, 26. Mai, sowie am Sonntag, 29. Mai, zu sehen. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, Theaterkasse und Café sind bereits ab 14 Uhr geöffnet. Für die Vorstellung am Donnerstag, 26. Mai, verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Montag, 23. Mai, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Ort, an welchem das Eukitea sein Theaterhaus hat.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse: augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten für 16 Euro/ermäßigt 14 Euro, Kinder acht Euro können reserviert werden per E-Mail tickets@eukitea.de oder unter der Telefonnummer 08238/964743-96. Der Online-Ticketshop ist unter www.eukitea.de erreichbar.