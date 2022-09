Glasfaser-Arbeiten in Diedorf: Gemeinde und Polizei kontern Kritik

Plus Der Diedorfer Glasfaser-Ausbau zieht Kritik auf sich. Die Gemeinde dagegen ist zufrieden. Bei der Polizei verweist man bei "Stolperfallen" auf Eigenverantwortung.

Die umstrittenen Arbeiten am Glasfaser-Zugang für Diedorf und seine Ortsteile laufen weiterhin. Sichtbar sind sie besonders an den vielen aufgerissenen Bürgersteigen. Diese sorgten bereits für Verletzungen und weiterhin für Ärger. Nun legte Glasfaser Deutschland einen Zeitplan für die Fertigstellung der Arbeiten vor. Im Marktgemeinderat ist man mit den Bauarbeiten trotz Kritik zufrieden.