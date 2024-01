Gold- und Silberschmied Wolfgang Eidel (82) ist sich sicher: Arbeit hält ihn fit

Von Josefine Wunderwald - 06:31 Uhr Artikel anhören Shape

Der Gold- und Silberschmiedemeister hat sein Atelier in Augsburg längst an die nächste Generation übergeben. Dennoch zieht es ihn jeden Tag in seine Werkstatt in Diedorf.

Die Werkstatt von Wolfgang Eidel in Diedorf, direkt an sein Wohnhaus angeschlossen, ist ein hoher, weitläufiger Raum. Die Wände sind voll mit Geweihen – Zeugen einer seiner Leidenschaften, des Jagens. Seine zweite, noch weit größere Leidenschaft, ist ebenfalls überall präsent: In Regalen bis an die Decke stapeln sich die Werkzeuge, an den Wänden hängen Plakate von verschiedenen Ausstellungen, und auf einer der Werkbänke stehen Eidels aktuelle Projekte. „Das sind meine neuesten Arbeiten, ein Becher und eine Schale, die Elias Holl gewidmet sind“, erklärt Eidel. Der 82-Jährige ist Gold- und Silberschmiedemeister, Designer und Metallbildhauer. Seit 53 Jahren gehört seiner Familie das Atelier Eidel in Augsburg.

1941 wurde Eidel in Essen geboren. „Nach meinem Abitur bin ich zur Kunstschule gegangen und war dort in der Klasse für Formgestaltung, also das, was man heute Design nennen würde“, erzählt Eidel. Dort habe er seine Grundausbildung in Grafik, Malerei und Bildhauerei erhalten. Neben der Schulausbildung habe er bereits an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und Prüfungen für die Silberschmiedekunst belegt, obwohl er darin noch keine Lehre gemacht habe, so Eidel. „Ich habe mir vieles autodidaktisch beigebracht.“ Durch mehrere gewonnene Wettbewerbe habe er ein Stipendium erhalten und so für kurze Zeit in Berlin studiert. „Danach habe ich eine Zusage für die Hochschule für Goldschmiedekunst in Kopenhagen bekommen. So bin ich nach Dänemark gegangen“, erzählt Eidel. Dort habe er auch einige Praktika in Werkstätten absolvieren können und eine Goldene Nadel für seine Arbeit erhalten. „Das war eine riesige Auszeichnung für mich.“ Zurück in Deutschland habe er 1969 in Düsseldorf seine Meisterprüfung abgelegt.

