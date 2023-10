Golf und BMW stoßen in Diedorf zusammen: Sachschaden

An der Bahnhofstraße in Diedorf hat es am Donnerstag einen Unfall beim Abbiegen gegeben.

In Diedorf hat sich am Donnerstag um 6.25 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße ereignet. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, wollte der 41-jährige Fahrer eines VW Golf von der Bahnhofstraße her kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den BMW eines 42-jährigen Mannes, der auf der Hauptstraße in Richtung Gessertshausen fuhr und Vorfahrt hatte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (kar)