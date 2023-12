Gottesdienst in Diedorf mal anders: mit Weihnachts-Truck und Xmas-Jazz

Die gute Botschaft wird in Diedorf zu allen gebracht - ob unter freiem Himmel oder in der Kirche. Für jeden ist in diesem Jahr etwas dabei.

Am Heiligabend kommt der Weihnachts-Truck in die Stauden. Mit ihm wird in kurzen Open-Air-Gottesdiensten die gute Botschaft unter die Menschen gebracht. Ein dekorierter Lastwagen bestückt mit Ton- und Lichtanlage hält an drei Stationen, die zum Gemeindegebiet der evangelischen Kirche Diedorf gehören.

Gottesdienst für Jung und Alt

An jeder Station wird der Gottesdienst unter freiem Himmel etwa 30 Minuten dauern. Die Gottesdienste sind für Jung und Alt geeignet. Für älteren Besucherinnen und Besucher werden Stühle aufgestellt. Der Weihnachts-Truck fährt die Stationen Gessertshausen (Parkplatz Schwarzachhalle) um 15.30 Uhr an, Fischach (Marktplatz) um 16.45 Uhr und Diedorf (Parkplatz GS/HS, Pestalozzistraße) um 18 Uhr.

Außerdem finden am 24. Dezember verschiedene Gottesdienste in der Immanuelkirche in Diedorf statt: für Familien mit Kindern der Heiligabendgottesdienst um 15.30 Uhr und am Abend die Christmette mit Pfarrer Martin Dorner um 22.30 Uhr. Wie jedes Jahr gibt es auch in diesem den Xmas-Jazz. Das Bastian Walcher Quartett spielt am 26. Dezember um 10 Uhr in der Immanuelkirche in Diedorf. (AZ)