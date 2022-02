Graffiti am Sinnesgarten sind erlaubt

In Diedorf soll es eine neue Fläche für Graffiti von Jugendlichen geben. Doch was ist mit dem neuen Jugendtreff?

Den Weg frei gemacht für ein neues Projekt des Jugendpflegers Johannes Bockermann hat jetzt der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Entwicklung in Diedorf. Auf der jüngsten Sitzung haben die Mitglieder beschlossen, die Bühnenumrandung im Sinnesgarten als Fläche für Graffiti zur Verfügung zu stellen.

Dabei geht es nicht um wildes Farbensprühen. Vielmehr soll die Umrandung in einem Ferienkurs von den Jugendlichen gezielt gestaltet werden. Eine ähnliche Aktion hatte es schon an der Bande des Streethockeyplatzes gegeben. Bürgermeister Peter Högg sieht in der Aktion auch eine Möglichkeit, die Jugendlichen und die Seniorinnen und Senioren im benachbarten Pflegeheim ins Gespräch zu bringen.

Jugendliche fühlen sich im Moment im Stich gelassen

Für die Jugendlichen müsse jedoch noch mehr getan werden, erinnerte Jugendbeauftragter Sören Dressler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Weiterhin sind die Jugendlichen auf der Suche nach einem neuen Treffpunkt. In den vergangenen Monaten war es am Streethockeyplatz immer wieder zu Ärger zwischen ihnen und Anwohnerinnen und Anwohnern gekommen. Bei mancher Party waren sogar Polizeieinsätze nötig.

Zuletzt war besprochen worden, dass die Gemeinde einen neuen Ort für die Treffen anbieten will. "Die Jugendlichen haben aber noch keine Rückmeldung. Aktuell fühlen sie sich etwas im Stich gelassen", so der Jugendbeauftragte. (jah)

