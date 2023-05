Grauer Ford Puma wird in Diedorf angefahren und beschädigt

Ein grauer Ford Puma auf dem Parkplatz vor der Schmuttertalhalle wird hinten rechts angefahren. Die Polizei am Rathausplatz findet roten Lackabrieb.

Ein grauer Ford Puma ist am Montag in Diedorf von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Der Wagen stand von 7 bis 13.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor der Schmuttertalhalle am Rathausplatz.

Der Sachschaden an dem Ford beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Zwar ist der Verursacher ist zwar verschwunden, die Beamten konnten an der Schadensstelle am rechten hinteren Radlauf jedoch einen roten Farbabrieb feststellen. (thia)