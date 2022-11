Diedorf

Große Rolle in berühmter Oper für junge Diedorfer Sängerin

Nadine Süssenbach studiert Gesang an der Musikhochschule in Würzburg.

Plus Nadine Süssenbach tritt derzeit als Nachwuchstalent für die Kammeroper München auf. Dabei kommt es aber nicht allein aufs Können an.

Von Melanie Langenwalter

Cherubino ist verzweifelt. Er soll den Hof verlassen, weil eine seiner Romanzen aufgeflogen ist. Doch so weit wird es am Ende nicht kommen, die Oper "Figaros Hochzeit" findet ein anderes Ende. Diese berühmte Oper von Mozart wird derzeit von der Münchner Kammeroper aufgeführt. Mit dabei sind junge Nachwuchstalente, unter anderem auch eine Diedorferin. Die 22-jährige Nadine Süssenbach spielt den Pagen des Grafen, Cherubino. Das ist eine der Hauptrollen in der Oper. Dass die junge Frau schon heute so weit ist, hat aber nicht allein mit Talent zu tun. Dazu gehört auch der Glauben an sich selbst und Beharrlichkeit.

