vor 17 Min.

Hakenkreuze an der Diedorfer Schule: Wie kann es jetzt weitergehen?

Plus Nach den Schmierereien an der Grund- und Mittelschule Diedorf hat die Zusmarshauser Polizei die Ermittlungen aufgenommen. So ist der Stand der Dinge.

Von Katja Röderer

Hakenkreuze, ausländerfeindliche Parolen und Beleidigungen: Wer hat die Gebäude und Container der Grund- und Mittelschule in Diedorf mit schwarzer Farbe besprüht? Die Polizei in Zusmarshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist guter Dinge, dass die Täter gefunden werden. „Wir haben gute Hinweise“, sagt ein Polizist zum Stand der Ermittlungen. Es gebe Zeugen.

Diese Zeugen haben offenbar am Samstagabend beobachtet, wie Unbekannte mit einer Spraydose unter anderem Schriftzüge wie „Sieg Heil“ und „Ausländer raus“ oder Hakenkreuze an die Türen, Wände und Fenster gesprüht hatten. Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist allerdings strafbar. Je nachdem, in welchem Rahmen das geschehen ist, sind nach Angaben der Polizei Geldstrafen oder bis zu drei Jahre Gefängnis möglich. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter sich am Samstagabend mit einem Zweikraftrad von der Schule in Diedorf entfernt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

