Handbremse nicht angezogen: Transporter rollt gegen Auto

Weil ein Fahrer vergessen hatte, die Handbremse seines Transporter anzuziehen, ist es in Diedorf zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am späten Montagnachmittag in der Hauptstraße auf Höhe Hausnummer 53. Dort stellte der Fahrer seinen Transporter ab, vergaß ihn jedoch auf der leicht abschüssigen Straße gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug machte sich selbstständig und rollte gegen ein geparktes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Handbremse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Transporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis