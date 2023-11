Unbekannter zerkratzt in Hausen abgestelltes Auto

Ein blauer Skoda Fabia ist in Diedorf von einem Unbekannten schwer beschädigt worden. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt nach einer Sachsachbeschädigung im Diedorfer Ortsteil Welden. Wie die Beamten berichtet, ist dort am Wochenende ein blauer Skoda Fabia schwer beschädigt worden. Der Wagen stand in der Bergstraße 1. Ein Unbekannter soll den Heckscheibenwischer abgebrochen, die Heckklappe zerkratzt und eine Zierleister verbogen haben. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug ist laut dem Halter in der Vergangenheit bereits mehrfach beschädigt worden. (kinp)