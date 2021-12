Unfall: Autofahrer achtet in Hausen nicht auf die Vorfahrt

An der Kreuzung zur Hangstraße übersieht ein 52-Jähriger einen 74-jährigen Passat-Fahrer, der von rechts kommt und Vorfahrt hat.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 52-jähriger Autofahrer am Mittwoch auf der Bergstraße in Hausen. Der Mann war um 14.25 Uhr mit seinem VW-T-Roc in westlicher Richtung unterwegs.

An der Kreuzung zur Hangstraße übersah der 52-Jährige laut Polizei einen bevorrechtigten 74-jährigen Passat-Fahrer. Bei der Kollision wurde ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500 Euro verursacht. (thia)