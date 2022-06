Heftiger Auffahrunfall in Diedorf

Mitten im Ort kam es wieder einmal zu einem Unfall. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Zu einem Auffahrunfall, der so heftig war, dass die Airbags auslösten, kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:13 Uhr auf der Hauptstraße in Diedorf. Nach Angaben der Polizei in Zusmarshausen habe sich Folgendes zugetragen: Der 61-jährige Fahrer eines BMWs musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die 23-jährige Fahrerin eines Opels zu spät und fuhr auf. An ihrem Auto lösten durch den Aufprall die Airbags aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. (AZ)