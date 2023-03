Helfer aus sechs Nationen halfen bei der Erweiterung des DieZ mit

Plus Das Diedorfer Begegnungszentrum hat nun weitere Räumlichkeiten für Aktivitäten. In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer verdoppelt.

Das DieZ in Diedorf ist eine moderne, soziale, kulturelle und integrative Einrichtung, die sich den gesellschaftlichen Herausforderungen immer wieder neu stellt und ihren Fokus auf die Integration Zugezogener richtet, erklärte die Leiterin der Einrichtung, Veronika Thum-Köglowitz, bei der Feier anlässlich der Eröffnung weiterer neuer Räumlichkeiten.