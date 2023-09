Herbstmarkt und Museumsfest startet im Maskenmuseum in Diedorf

Wenn die Schule wieder begonnen hat, ist in Diedorf Marktzeit. Und im Maskenmuseum öffnen neue Ateliers und Ausstellungen.

In Diedorf ist es wieder Zeit für den Herbstmarkt am Sonntag, 17. September. Dazu kommen nicht nur eine Reihe von Fieranten in die Lindenstraße, die von 10 bis 18 Uhr ihre Waren anbieten. Im Rahmeprogramm stellen die ansässigen Autohäuser im Autosalon vor der Schmuttertalhalle die neusten Modelle vor. Flohmarktliebhaber werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Sie haben die Wahl zwischen dem Kinderflohmarkt, der von 14 bis 17 Uhr in der Aula der Schule stattfindet oder dem Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei. Einen Blick hinter die Kulissen erlaubt die Freiwillige Feuerwehr Diedorf an ihrem Tag der offenen Tür. Die Diedorfer Vereine versorgen die hungrigen Besucherinnen und Besucher kulinarisch rund um die Marktstände.

Wer sich ein wenig Gruseln möchte, findet beim Museumstag im Maskenmuseum auch Perchtenmasken aus dem Alpenraum. Foto: Michael Stöhr

Nur 50 Meter weiter veranstaltet das Maskenmuseum Diedorf in der Lindenstraße 1 an diesem Tag ein Museumsfest mit offenen Ateliers und Ausstellungen ab 11 Uhr. Es spielt die Songwriterband von Fabry. Die neue Künstlercrew aus der alten Diedorfer Dorfschmiede möchte sich dabei vorstellen und die Besucherinnen und Besucher überraschen. Kinder werden im anschließenden Atelier „Gaulstall“ mit Buttomdruck und anderen Bastelideen kreativ angeleitet. Lustige Recyclingmasken sind in der Marktgarage rund um den Künstlerhof ausgestellt.

Auch feinsinnig erotische Zeichnungen sind zu sehen

Ab 14 Uhr finden Vernissagen zu den neuen Ausstellungen von Wolfgang Ohnmeisz mit computergesteuerten Aquarellen und Collagen, feinsinnig erotischen Zeichnungen: “Akt-iven Chiffren“ von Anna Ottmann und den kräftigen Mooreiche-Skulpturen von Ulrike Hahn statt. Die beiden Künstlerinnen treten hierbei in Dialog zu der Ausstellung „Frauenpower“ mit derben Holzskulpturen aus Afrika und steinzeitlichen Idolen aus der Sammlung des Maskenmuseums und Haus der Kulturen Diedorf. Und wer sich gerne ein wenig gruseln möchte, ist beim alpinen Perchtenbrauch mit seinen wilden Masken richtig aufgehoben. (AZ)

